Держдеп США схвалив продаж Польщі ударних гелікоптерів Apache

Державний департамент США затвердив продаж Польщі ударних гелікоптерів 96 AH-64E Apache.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

Блащак оголосив у своєму Twitter, що Держдеп схвалив продаж Польщі 96 Apache.

Ważna wiadomość! Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E #Apache. Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam… pic.twitter.com/Xh3wle0Qti — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2023

"За моїми домовленостями з міністром оборони Ллойдом Остіном, до завершення процедур і доставки закуплених гелікоптерів у Польщу армія США надасть нам гелікоптери із власних ресурсів", – додав Маріуш Блащак.

Агентство з безпекової співпраці США (DSCA) у своєму повідомленні деталізувало, що разом з гелікоптерами угода передбачає продаж, серед іншого, радарів кількох типів, 210 моторів – встановлених і запасних, приладів нічого бачення для пілотів, понад 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, також 460 ракет "повітря-земля" JAGM, 508 ракет Stinger та багато іншого обладнання. Загальна вартість пакета складає 12 млрд доларів.

Раніше Блащак казав, що початково США передадуть Польщі зі своїх запасів вісім гелікоптерів.

Нагадаємо, цього року до Дня Війська Польського у Варшаві відбувся найбільший з часів холодної війни військовий парад.