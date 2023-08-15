У Польщі відбувся найбільший з часів холодної війни парад збройних сил

У Варшаві у вівторок до Дня Війська Польського відбувся масштабний військовий парад – найбільший після завершення холодної війни в минулому столітті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На параді до Дня Війська Польського, що відбувся у 103-тю річницю перемоги Польщі над більшовицькою Росією у Варшавській битві, Варшавою пройшла колона з 2000 солдатів польської армії та країн НАТО.

Їх супроводжували 200 одиниць військової техніки і 92 літаки та гелікоптери.

Na warszawskiej Wisłostradzie prezentuje się się 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne, w asyście 2 000 żołnierzy. #SilnaBiałoCzerwona 🇵🇱 pic.twitter.com/7kVQCoQcvr — Dowództwo GW (@DGWdowodztwo) August 15, 2023

У військовій колоні на джипі прибув президент Польщі Анджей Дуда, який наголосив, що останні вісім років, які при владі перебуває партія влади "Право і справедливість", стали "часом відбудови польської армії".

Фото: RMF FM

Серед іншого, на параді показали польські розробки – бойові машини піхоти Borsuk і самохідні артилерійські установки Krab – та американські танки M1A1 Abrams, ракетні установки HIMARS і системи протиповітряної оборони Patriot та південнокорейські танки K2 й самохідні гаубиці K9.

За повітряну частину параду відповідали гелікоптери, зокрема американські Black Hawk, і винищувачі F-16 та FA-50.

Czas na defiladę lotniczą! Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16. W sumie ponad 90 statków powietrznych, w tym APACHE, BLACK HAWK, AW-101, AW-149, C-295M CASA, Gulfstream G550, M-346 BIELIK, EF-2000 EUROFIGHTER TYPHOON.… pic.twitter.com/mqRaa3inqr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 15, 2023

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.

Нагадаємо, раніше у вівторок Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.