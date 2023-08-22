Госдеп США одобрил продажу Польше ударных вертолетов Apache

Государственный департамент США утвердил продажу Польше ударных вертолетов 96 AH-64E Apache.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

Блащак объявил в своем Twitter, что Госдеп одобрил продажу Польше 96 Apache.

Ważna wiadomość! Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E #Apache. Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam… pic.twitter.com/Xh3wle0Qti — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2023

"Согласно моим договоренностям с министром обороны Ллойдом Остином, до завершения процедур и доставки закупленных вертолетов в Польшу армия США предоставит нам вертолеты из собственных ресурсов", – добавил Мариуш Блащак.

Агентство по безопасности сотрудничества США (DSCA) в своем сообщении детализировало, что вместе с вертолетами соглашение предусматривает продажу, среди прочего, радаров нескольких типов, 210 моторов – установленных и запасных, приборов ничего видения для пилотов, более 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, также 460 ракет "воздух-земля" JAGM, 508 ракет Stinger и многое другое оборудование. Общая стоимость пакета составляет 12 млрд долларов.

Ранее Блащак говорил, что сначала США передадут Польше из своих запасов восемь вертолетов.

Напомним, в этом году ко Дню Войска Польского в Варшаве состоялся крупнейший со времен холодной войны военный парад.