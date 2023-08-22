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Госдеп США одобрил продажу Польше ударных вертолетов Apache

Вторник, 22 августа 2023, 09:31

Государственный департамент США утвердил продажу Польше ударных вертолетов 96 AH-64E Apache.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

Блащак объявил в своем Twitter, что Госдеп одобрил продажу Польше 96 Apache.

"Согласно моим договоренностям с министром обороны Ллойдом Остином, до завершения процедур и доставки закупленных вертолетов в Польшу армия США предоставит нам вертолеты из собственных ресурсов", – добавил Мариуш Блащак.

Агентство по безопасности сотрудничества США (DSCA) в своем сообщении детализировало, что вместе с вертолетами соглашение предусматривает продажу, среди прочего, радаров нескольких типов, 210 моторов – установленных и запасных, приборов ничего видения для пилотов, более 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, также 460 ракет "воздух-земля" JAGM, 508 ракет Stinger и многое другое оборудование. Общая стоимость пакета составляет 12 млрд долларов.

Ранее Блащак говорил, что сначала США передадут Польше из своих запасов восемь вертолетов.

Напомним, в этом году ко Дню Войска Польского в Варшаве состоялся крупнейший со времен холодной войны военный парад.

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