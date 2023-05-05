Польща отримає від США вісім ударних вертольотів Apache

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю за підсумками переговорів із американським візаві Ллойдом Остіном оголосив про отримання Варшавою перших восьми ударних вертольотів Apache.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Блащака, сухопутні війська США нададуть Польщі вісім перших вертольотів зі своїх запасів, навчання польських пілотів розпочнеться за кілька тижнів, а наступного року вертольоти, ймовірно, будуть відправлені на схід Польщі.

"Армія США надасть нам вертольоти Apache з власних ресурсів, ще до того, як ми підпишемо контракт на купівлю 96 гелікоптерів. Це дуже важлива можливість, і я вдячний міністру Остіну за це рішення", – сказав польський міністр журналістам після переговорів.

"Чому Apache важливі? Тому що вони добре працюють з (танками – ред.) Abrams, тому що вони підуть на східний фланг НАТО, до 18-ї механізованої дивізії, 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ, щоб разом з Abrams забезпечити закриття "брестських воріт", – додав він.

Польща минулого року висловила бажання придбати 96 гелікоптерів AH-64 Apache, але дата можливих поставок ще не відома. Схвалення на придбання Польщею цих машин ще мають дати Конгрес і Державний департамент США.

Минулого місяця Конгрес США дав згоду на продаж Польщі восьмисот ракет Hellfire для озброєння гелікоптерів Apache.

AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США із середини 1980-х років, розрахований на екіпаж із двох людей. Він оснащений 30-мм кулеметом і чотирма вузлами підвіски зброї – як правило, вже згаданих Hellfire чи некерованих ракет Hydra 70.