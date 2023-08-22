Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро
Україна отримала від Євросоюзу черговий транш макрофінансової допомоги обсягом 1,5 млрд євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
"Ми підтримуємо Україну у її зусиллях відбудовувати, відновлювати країну і забезпечувати функціонування держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро. Далі буде більше, у цьому році і далі", – зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, загальна сума вже виплаченої макрофінансової допомоги ЄС для України з травня 2022 року досягла 19,2 млрд євро.
Перед цим президентка Єврокомісії та президент України Володимир Зеленський провели двосторонню зустріч в Афінах.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні. Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.
Попередній перед цим транш макрофінансової допомоги Україна отримала наприкінці липня.
Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".