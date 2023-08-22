Украина получила от ЕС очередной транш макрофина на 1,5 млрд евро
Украина получила от Евросоюза очередной транш макрофинансовой помощи объемом 1,5 млрд евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях восстанавливать, восстанавливать страну и обеспечивать функционирование государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 млрд евро. Далее будет больше, в этом году и далее", – отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, общая сумма уже выплаченной макрофинансовой помощи ЕС для Украины с мая 2022 года достигла 19,2 млрд евро.
Перед этим президент Еврокомиссии и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу в Афинах.
Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.
Предыдущий перед этим транш макрофинансовой помощи Украина получила в конце июля.
Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".