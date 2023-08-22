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Зеленський і президентка Єврокомісії зустрілися в Афінах: говорили про рух до ЄС та зерно

Вівторок, 22 серпня 2023, 12:22

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в Афінах, куди вони прибули ще у понеділок для неформального саміту з балканськими лідерами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх Twitter.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зустріч була "продуктивною" і на ній йшлося про прогрес України на шляху до вступу у ЄС, а також європейську підтримку України на тлі російської агресії. 

"Ми продовжимо спільну роботу для того, щоб доставляти українське зерно на світові ринки і надавати економічну допомогу", – наголосила президентка Єврокомісії. 

Зеленський подякував фон дер Ляєн за її зусилля для налагодження експорту і транзиту української сільськогосподарської продукції. "Важливо повністю відновити їх з 15 вересня", – зазначив президент. 

Він додав, що сподівається на позитивну оцінку Єврокомісією виконання рекомендацій, які Україна отримала разом зі статусом кандидата, та відкриття переговорів про вступ до кінця 2023 року. 

Також під час переговорів скоординували позиції щодо майбутнього саміту для реалізації запропонованої Києвом "формули миру". 

Нагадаємо, 15 вересня завершиться дія тимчасових обмежень на експорт деякої української сільськогосподарської продукції, які Брюссель запровадив на вимогу країн-сусідок України.

Польща налаштована запровадити після того односторонню заборону, якщо рішення на рівні ЄС не продовжать, і шукає союзників у цьому питанні. 

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.  

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