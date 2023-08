Зеленський і президентка Єврокомісії зустрілися в Афінах: говорили про рух до ЄС та зерно

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в Афінах, куди вони прибули ще у понеділок для неформального саміту з балканськими лідерами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони розповіли у своїх Twitter.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зустріч була "продуктивною" і на ній йшлося про прогрес України на шляху до вступу у ЄС, а також європейську підтримку України на тлі російської агресії.

"Ми продовжимо спільну роботу для того, щоб доставляти українське зерно на світові ринки і надавати економічну допомогу", – наголосила президентка Єврокомісії.

Зеленський подякував фон дер Ляєн за її зусилля для налагодження експорту і транзиту української сільськогосподарської продукції. "Важливо повністю відновити їх з 15 вересня", – зазначив президент.

