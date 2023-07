Європейська комісія у вівторок, 25 липня, оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Про це у Twitter написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Вона засудила російські удари по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.

"Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру", – зазначила фон дер Ляєн.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh