Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії нову оборонну підтримку та експорт зерна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.

Про це український лідер повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, вони обговорили новий пакет оборонної підтримки, експорт зерна, зокрема через дунайські та адріатичні порти Хорватії, а також проблему розмінування.

Чудова зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем @AndrejPlenkovic.



Новий пакет оборонної підтримки. Експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії.



Гуманітарне розмінування. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій… pic.twitter.com/Vu7thrI2AW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

"Чудова зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій сфері", – зазначив український президент.

Водночас Пленкович підтвердив у Twitter ці теми розмов із Зеленським, а також висловив підтримку українському народу.

Susret s predsjednikom @ZelenskyyUa. Hrvatska snažno podupire #Ukraine i ukrajinski narod koji pokazuje iznimnu hrabrost u obrani slobode i demokracije! Razgovaramo o daljnjoj političkoj, gospodarskoj, vojnoj i humanitarnoj pomoći te korištenju 🇭🇷 luka za izvoz 🇺🇦 žitarica. pic.twitter.com/NckDveZHBO — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 22, 2023

"Хорватія рішуче підтримує Україну та український народ, який виявляє виняткову мужність у захисті свободи та демократії!", – заявив прем'єр.

У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан.

Раніше повідомлялося, що Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Перед цим Хорватія заявила, що готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна альтернативними маршрутами після зупинення Росією "зернової угоди".