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Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії нову оборонну підтримку та експорт зерна

Вівторок, 22 серпня 2023, 14:03

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.

Про це український лідер повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, вони обговорили новий пакет оборонної підтримки, експорт зерна, зокрема через дунайські та адріатичні порти Хорватії, а також проблему розмінування.

"Чудова зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій сфері", – зазначив український президент.

Водночас Пленкович підтвердив у Twitter ці теми розмов із Зеленським, а також висловив підтримку українському народу.

"Хорватія рішуче підтримує Україну та український народ, який виявляє виняткову мужність у захисті свободи та демократії!", – заявив прем'єр.

У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан

Раніше повідомлялося, що Україна та Хорватія під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Перед цим Хорватія заявила, що готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна альтернативними маршрутами після зупинення Росією "зернової угоди".

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