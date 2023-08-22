Зеленский обсудил с премьером Хорватии новую оборонную поддержку и экспорт зерна

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, они обсудили новый пакет оборонной поддержки, экспорт зерна, в частности через дунайские и адриатические порты Хорватии, а также проблему разминирования.

Чудова зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем @AndrejPlenkovic.



Новий пакет оборонної підтримки. Експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії.



Гуманітарне розмінування. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій… pic.twitter.com/Vu7thrI2AW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

"Замечательная встреча с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Благодарен Хорватии за помощь Украине и глобальное лидерство в этой сфере", – отметил украинский президент.

В то же время Пленкович подтвердил в Twitter эти темы разговоров с Зеленским, а также выразил поддержку украинскому народу.

Susret s predsjednikom @ZelenskyyUa. Hrvatska snažno podupire #Ukraine i ukrajinski narod koji pokazuje iznimnu hrabrost u obrani slobode i demokracije! Razgovaramo o daljnjoj političkoj, gospodarskoj, vojnoj i humanitarnoj pomoći te korištenju 🇭🇷 luka za izvoz 🇺🇦 žitarica. pic.twitter.com/NckDveZHBO — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 22, 2023

"Хорватия решительно поддерживает Украину и украинский народ, который проявляет исключительное мужество в защите свободы и демократии!" – заявил премьер.

В понедельник президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам.

Ранее сообщалось, что Украина и Хорватия во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича-Радмана договорились об экспорте украинского зерна, осложненный после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Перед этим Хорватия заявила, что готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами после остановки Россией "зерновой сделки".