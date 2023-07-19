Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна

Хорватія готова запропонувати свою інфраструктуру для вивезення українського зерна альтернативними маршрутами після зупинення Росією "зернової угоди".

Про це, пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ, цитуючи заяву держсекретаря МЗС Хорватії Франо Матушича на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

За словами представника МЗС Хорватії, Загреб "готовий допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна, а хорватські залізниці та порти на Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів".

Він наголосив, що зрив Росією "зернової угоди" провокує загрозу голоду в багатьох куточках світу.

"Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на боці України та її народу. Хорватія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", – резюмував Матушич.

Раніше повідомлялося, що головний порт Литви міг би відвантажувати 10 мільйонів тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу на узбережжя Балтійського моря залишається складною. Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.