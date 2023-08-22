Хорватія передасть Україні новий пакет військової допомоги на 30 млн євро

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні вартістю 30 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба хорватського уряду.

Під час спілкування з журналістами хорватський прем’єр зазначив, що новий пакет військової допомоги Україні винесуть на обговорення уряду в четвер.

"Це в продовження 160 мільйонів євро (військової допомоги. – Ред.), які ми вже надали, що наближає нас до суми у 200 мільйонів євро військової допомоги", – додав Пленкович.

Також він анонсував проведення у жовтні міжнародної конференції з питань розмінування України за участі представників держав-членів Європейського Союзу та міжнародних організацій.

Серед інших тем обговорень Пленковича й Зеленського були співпраця в притягненні до відповідальності воєнних злочинців Росії та використання хорватських портів для експорту українського збіжжя.

"З огляду на нинішні обставини в Чорному морі ми готові до транспортування близько 40% зерна, яке нині не може бути вивезене з України, і йдеться про експорт, призначений передусім для африканських ринків", – сказав прем’єр Хорватії.

Нагадаємо, до Хорватії у квітні на лікування прибули 19 українських військових, з якими також приїхали 9 членів їхніх родин.