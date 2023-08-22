Хорватия передаст Украине новый пакет военной помощи на 30 млн евро

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью 30 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба хорватского правительства.

Во время общения с журналистами хорватский премьер отметил, что новый пакет военной помощи Украине вынесут на обсуждение правительства в четверг.

"Это в продолжение 160 миллионов евро (военной помощи. – Ред.), которые мы уже предоставили, что приближает нас к сумме в 200 миллионов евро военной помощи", – добавил Пленкович.

Также он анонсировал проведение в октябре международной конференции по вопросам разминирования Украины с участием представителей государств-членов Европейского Союза и международных организаций.

Среди других тем обсуждений Пленковича и Зеленского были сотрудничество в привлечении к ответственности военных преступников России и использование хорватских портов для экспорта украинского зерна.

"Учитывая нынешние обстоятельства в Черном море мы готовы к транспортировке около 40% зерна, которое сейчас не может быть вывезено из Украины, и речь идет об экспорте, предназначенном прежде всего для африканских рынков", – сказал премьер Хорватии.

Напомним, в Хорватию в апреле на лечение прибыли 19 украинских военных, с которыми также приехали девять членов их семей.