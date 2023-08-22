Глава МЗС Туреччини відвідає Україну на тлі спроб реанімувати "зернову угоду"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Україну 25 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на турецькі дипломатичні джерела.

Джерела, які попросили не називати їхніх імен через обмеження на спілкування зі ЗМІ, не поділилися додатковою інформацією про запланований візит.

"Міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідає Україну з візитом 25 серпня", – сказали дипломатичні джерела.

Окремою подією стало повідомлення приватного телеканалу NTV, що головний радник президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич у вівторок відбув до України для переговорів.

За повідомленням каналу, в Україні Килич візьме участь у саміті "Кримської платформи" та зустрінеться з українськими посадовцями.

Вони також процитували президентські джерела, які повідомили, що "досягнуто прогресу щодо зернового коридору, маршрут без Росії не є здоровим".

Ердоган раніше оголосив, що Фідан може незабаром відвідати Росію для проведення переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".