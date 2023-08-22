Глава МИД Турции посетит Украину на фоне попыток реанимировать "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину 25 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Источники, которые попросили не называть их имен из-за ограничений на общение со СМИ, не поделились дополнительной информацией о запланированном визите.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Украину с визитом 25 августа", – сказали дипломатические источники.

Отдельным событием стало сообщение частного телеканала NTV, что главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч во вторник отбыл в Украину для переговоров.

По сообщению канала, в Украине Кылыч примет участие в саммите "Крымской платформы" и встретится с украинскими чиновниками.

Они также процитировали президентские источники, которые сообщили, что "достигнут прогресс по зерновому коридору, маршрут без России не является здоровым".

Эрдоган ранее объявил, что Фидан может вскоре посетить Россию для проведения переговоров.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя сначала встреча ожидалась в Анкаре.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".