Ердоган сам поїде на зустріч з Путіним, якого чекали в Анкарі – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним в Росії, хоча спершу зустріч очікувалася в Анкарі.

Про це повідомило турецьке видання Yeni Şafak, пише "Європейська правда".

Видання з посиланням на близькі до адміністрації джерела повідомляє про нібито підготовку візиту Ердогана до РФ, який є "критично" важливим для домовленості з Кремлем щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії – не дуже гарна ідея.

Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають. Видання нагадує, що в Україну прямує головний радник турецького президента Акіф Чагатай Килич, також очікується візит в Україну та РФ міністра закордонних справ Хакана Фідана.

Раніше очікували візиту Путіна до Анкари. В середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".

Згодом з'явилися повідомлення, що Ердоган може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – нібито для узгодження домовленості з Москвою про транзит російського зерна в обмін на повернення Росії до "зернової угоди".

Днями із заяв президента Туреччини стало відомо, що зустріч лідерів відкладається щонайменш на вересень.