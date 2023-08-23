Білий дім впевнений, що Конгрес схвалить додаткові кошти для України

Адміністрація Джо Байдена впевнена, що зможе забезпечити додаткове фінансування для України попри спротив деяких республіканців у Палаті представників.

Про це, як пише "Європейська правда", під час брифінгу сказав радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

За його словами, і в Палаті представників, і в Сенаті "є сильні голоси республіканців і демократів на ключових керівних посадах, які виступають за продовження фінансової підтримки України", щоб Київ "мав інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності".

"Тому ми віримо, що підтримка буде, і вона буде стійкою, навіть якщо дехто в опозиції не погоджується, і ми віримо, що в основі все ще існує міцний двопартійний фундамент підтримки нашої політики щодо України, а також підтримки і захисту України", – наголосив Салліван.

Він також сказав, що адміністрація повідомила Києву, а також союзникам і партнерам, що вона має "впевненість у тому, що США продовжуватимуть бути (поряд з Україною), як зобов'язалися бути поряд стільки, скільки це потрібно".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.

На цьому тлі неурядова організація Defending Democracy Together, критично налаштована до Трампа, розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України.

Водночас у Білому домі переконані, що двопартійна підтримка допомоги для України у Конгресі збережеться.