Белый дом уверен, что Конгресс одобрит дополнительные средства для Украины

Администрация Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время брифинга сказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

По его словам, и в Палате представителей, и в Сенате "есть сильные голоса республиканцев и демократов на ключевых руководящих должностях, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", чтобы Киев "имел инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

"Поэтому мы верим, что поддержка будет, и она будет устойчивой, даже если некоторые в оппозиции не согласны, и мы верим, что в основе все еще существует прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, а также поддержки и защиты Украины", – подчеркнул Салливан.

Он также сказал, что администрация сообщила Киеву, а также союзникам и партнерам, что она имеет "уверенность в том, что США будут продолжать быть (рядом с Украиной), как обязались быть рядом столько, сколько это нужно".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, поскольку республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

На этом фоне неправительственная организация Defending Democracy Together, критически настроенная к Трампу, начала кампанию с призывом к республиканским законодателям продолжать поддержку Украины.

В то же время в Белом доме уверены в сохранении двухпартийной поддержки в Конгрессе в вопросе выделения дополнительного финансирования для Украины.