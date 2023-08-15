Білий дім впевнений, що у Конгресі погодять додаткові кошти для України

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена у збереженні двопартійної підтримки в Конгресі у питанні виділення додаткового фінансування для України.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Білий дім веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо по Україні з початку розв’язаної Росією війни. Ми вдячні за неї…Ми впевнені, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу. Це те, що ми сподіваємося бачити і надалі. І ми віримо, що так буде і надалі", – зазначила Жан-П’єр.

За її словами, посадовці Білого дому перебувають у постійному контакті із законодавцями як від Демократичної, так і Республіканської партій.

"Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", – додала представниця Білого дому.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України.

За даними ЗМІ, цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.

Водночас у Білому домі заявили, що не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги Україні з боку американців.