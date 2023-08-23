На північному заході Туреччини через лісову пожежу евакуювали 9 сіл і закривали Дарданелли

Управління з надзвичайних ситуацій та управління Туреччини (AFAD) евакуювало дев'ять сіл на північному заході країни як запобіжний захід після того, як у вівторок пізно ввечері лісова пожежа охопила північно-західну частину туристичного муніципалітету Чанаккале.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Daily Sabah.

Пожежа призвела до проблем зі здоров'ям 83 осіб, ще 48 людей потребували медичної допомоги.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая в соціальних мережах оголосив про розгортання 2 659 співробітників з різних відомств, включаючи Міністерство національної оборони, AFAD, Головне управління лісового господарства, поліцію, жандармерію, муніципалітети і спеціальні адміністрації.

Крім того, в регіоні залучили значний парк ресурсів, включаючи вісім літаків, 26 вертольотів, 240 цистерн з водою і 71 автоцистерну, а також 328 інших транспортних засобів. Застосували комплексний план реагування, в результаті якого було евакуйовано 337 домогосподарств та 1 251 мешканця з дев'яти сіл, що постраждали від пожежі.

У вівторок Туреччина ненадовго призупинила судноплавство через протоку Дарданелли через лісову пожежу поблизу Чанаккале.

Міністр сільського і лісового господарства Ібрагім Юмакли надав важливу інформацію про масштаби катастрофи, повідомивши, що вогонь вже охопив 1 500 гектарів землі, з яких 800 гектарів – це густо вкриті лісом території.

В середу в Туреччині було зафіксовано майже 29 пожеж, 26 з яких вдалося локалізувати. Окрім Чанаккале, занепокоєння влади викликають пожежі в районах Караджабей і Єнішехір у Бурсі.

Як повідомлялося, у Греції, де вирують лісові пожежі, арештували чотирьох осіб за звинуваченням у підпалах.

Раніше грецька влада наказала евакуювати тисячі жителів у передмісті Афін через лісові пожежі, які підбираються до столиці.