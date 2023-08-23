Пожежі в Греції: чотирьох осіб арештували за підозрою у підпалах

У Греції, де вирують лісові пожежі, арештували чотирьох осіб за звинуваченням у підпалах.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Kathimerini.

Повідомляють, що двох із них підозрюють у навмисному підпалі, а ще двох – у необережному поводженні з вогнем.

Перших двох арештували на острові Кефалонії та місті Яніна, тоді як інших – у містах Кріонеріон та Салоніки.

Цього року Греція потерпає від найтривалішої за всю історію спостережень спеки. Це призвело до цілої серії лісових пожеж. Найбільше постраждав північний схід країни.

Раніше повідомлялося, що грецька влада наказала евакуювати тисячі жителів у передмісті Афін через лісові пожежі, які підбираються до столиці.

Як повідомлялося, у національному парку Дадія, розташованому в регіоні Еврос поблизу кордону Греції з Туреччиною, було знайдено 18 обгорілих тіл. Ймовірно, це були мігранти, які незаконно потрапили до країни, але опинилися в зоні лісових пожеж.

Нагадаємо, у понеділок на підмогу грецьким вогнеборцям вирушила команда пожежників з Румунії.

У вівторок у Єврокомісії оголосили, що додаткова допомога прямує також з Німеччини, Швеції, Хорватії, Чехії.