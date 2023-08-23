На северо-западе Турции из-за лесного пожара эвакуировали 9 деревень и закрывали Дарданеллы

Управление по чрезвычайным ситуациям и управлению Турции (AFAD) эвакуировало девять сел на северо-западе страны в качестве меры предосторожности после того, как во вторник поздно вечером лесной пожар охватил северо-западную часть туристического муниципалитета Чанаккале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Daily Sabah.

Пожар привел к проблемам со здоровьем 83 человек, еще 48 человек нуждались в медицинской помощи.

Министр внутренних дел Али Ерликая в социальных сетях объявил о развертывании 2 659 сотрудников из различных ведомств, включая Министерство национальной обороны, AFAD, Главное управление лесного хозяйства, полицию, жандармерию, муниципалитеты и специальные администрации.

Кроме того, в регионе привлекли значительный парк ресурсов, включая восемь самолетов, 26 вертолетов, 240 цистерн с водой и 71 автоцистерну, а также 328 других транспортных средств. Применили комплексный план реагирования, в результате которого было эвакуировано 337 домохозяйств и 1 251 жителя из девяти сел, пострадавших от пожара.

Во вторник Турция ненадолго приостановила судоходство через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара вблизи Чанаккале.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы предоставил важную информацию о масштабах катастрофы, сообщив, что огонь уже охватил 1 500 гектаров земли, из которых 800 гектаров – это густо покрытые лесом территории.

В среду в Турции было зафиксировано почти 29 пожаров, 26 из которых удалось локализовать. Кроме Чанаккале, беспокойство властей вызывают пожары в районах Караджабей и Енишехир в Бурсе.

Как сообщалось, в Греции, где бушуют лесные пожары, арестовали четырех человек по обвинению в поджогах.

Ранее греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за лесных пожаров, которые подбираются к столице.