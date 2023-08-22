У Греції евакуюють села в передмісті Афін, пожежі підбираються до столиці

Грецька влада наказала евакуювати тисячі жителів у передмісті Афін через лісові пожежі, які підбираються до столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Мешканців двох сіл у районі Ано-Ліосія, що в північно-західній частині агломерації Афін, закликали евакуюватися до Ліосії через лісові пожежі в цьому районі.

У сусідньому селі Філі полум'я вже охопило деякі нежитлові будівлі.

Влада також розпорядилася закрити головне столичне сміттєзвалище у Філі до подальших розпоряджень.

Попередження про евакуацію також були надіслані мешканцям кількох інших афінських районів.

Згідно з післяобідньою заявою пожежної служби, сьогодні в Греції спалахнуло 65 лісових пожеж. Найсерйознішою вони назвали ситуацію в Аттиці, тобто в районі навколо столиці Афін, а також на північному сході країни біля річки Еврос.

Цього року Греція потерпає від найтривалішої за всю історію спостережень спеки. Це призвело до цілої серії лісових пожеж. Найбільше постраждав північний схід країни.

Як повідомлялося, у національному парку Дадія, розташованому в регіоні Еврос поблизу кордону Греції з Туреччиною, було знайдено 18 обгорілих тіл. Ймовірно, це були мігранти, які незаконно потрапили до країни, але опинилися в зоні лісових пожеж.

Нагадаємо, у понеділок на підмогу грецьким вогнеборцям вирушила команда пожежників з Румунії.

У вівторок у Єврокомісії оголосили, що додаткова допомога прямує також з Німеччини, Швеції, Хорватії, Чехії.