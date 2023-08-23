Фінляндія може стати учасником оборони НАТО в мирний час

Фінляндія восени ухвалить рішення про те, яким чином вона сприятиме спільній обороні НАТО в мирний час.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, повідомляє Yle.

Очільник Міноборони зазначив, що зараз це питання розглядають у його відомстві.

У мирний час завданнями НАТО є повітряне спостереження в різних країнах, а також розміщення військ у державах-членах.

Як відомо, Фінляндія і Швеція – останні країни, які подали заявки на членство в НАТО. Фінляндія вступила до Альянсу у квітні, а Швеція, як очікують, має шанс зробити це до кінця року.

Раніше повідомлялося, що фіни розділилися в думках щодо розміщення постійних баз НАТО на своїй території та виступають проти присутності ядерної зброї у країні.

Фінляндія офіційно приєдналась до Альянсу 4 квітня.

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