Финляндия может стать участником обороны НАТО в мирное время

Финляндия осенью примет решение о том, каким образом она будет способствовать совместной обороне НАТО в мирное время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, сообщает Yle.

Глава Минобороны отметил, что сейчас этот вопрос рассматривают в его ведомстве.

В мирное время задачами НАТО является воздушное наблюдение в разных странах, а также размещение войск в государствах-членах.

Как известно, Финляндия и Швеция – последние страны, которые подали заявки на членство в НАТО. Финляндия вступила в Альянс в апреле, а Швеция, как ожидают, имеет шанс сделать это до конца года.

Ранее сообщалось, что финны разделились во мнениях относительно размещения постоянных баз НАТО на своей территории и выступают против присутствия ядерного оружия в стране.

Финляндия официально присоединилась к Альянсу 4 апреля.

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