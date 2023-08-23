Финляндия может стать участником обороны НАТО в мирное время
Финляндия осенью примет решение о том, каким образом она будет способствовать совместной обороне НАТО в мирное время.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, сообщает Yle.
Глава Минобороны отметил, что сейчас этот вопрос рассматривают в его ведомстве.
В мирное время задачами НАТО является воздушное наблюдение в разных странах, а также размещение войск в государствах-членах.
Как известно, Финляндия и Швеция – последние страны, которые подали заявки на членство в НАТО. Финляндия вступила в Альянс в апреле, а Швеция, как ожидают, имеет шанс сделать это до конца года.
Ранее сообщалось, что финны разделились во мнениях относительно размещения постоянных баз НАТО на своей территории и выступают против присутствия ядерного оружия в стране.
Финляндия официально присоединилась к Альянсу 4 апреля.
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