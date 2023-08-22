У Франції на тлі конфлікту наркоторговців загинув 10-річний хлопчик

Правоохоронці розслідують смерть 10-річного хлопчика в місті Нім на півдні Франції, яку вони пов’язують із конфліктом між двома угрупованнями наркодилерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними правоохоронців, хлопчик помер, коли їхав разом із дядьком у машині ввечері у понеділок повз район Піссевін. Ймовірно, нападники вирішили, що авто належить ворожому угрупованню, та розстріляли його.

Прокурорка Німа Сесіль Генсак заявила журналістам, що сім'я жертви "жодним чином не була пов'язана – ані раніше, ані зараз – із діями кримінального характеру".

Вона додала, що автомобіль Renault Clio, яким керував дядько хлопчика, схожий на машину, яка фігурувала в іншій стрілянині, що сталася на вихідних. Нападники, яких, як вважають, було четверо, переховуються.

На ситуацію відреагував міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, засудивши загибель дитини "в результаті зведення рахунків між наркодилерами".

"Це величезна трагедія, яка не залишиться безкарною. За останні тижні поліція вже заарештувала кілька наркоторговців і буде посилювати свою присутність з твердою рукою", – написав Дарманін у Twitter.

Південь Франції потерпає від серії інцидентів, зазвичай пов'язаних з торгівлею наркотиками, що призвело до зростання побоювань щодо злочинності. Французька влада обіцяє скерувати додаткові поліцейські ресурси для приборкання насильства.

За підрахунками AFP, з початку цього року у війні між бандами загинуло 37 осіб, що на шість більше, ніж за весь 2022-ий.