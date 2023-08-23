В Испании задержали членов "Балканского картеля", изъяли 700 кг кокаина

Европол и испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Хорватии, Италии и Сербии изъяли 700 килограммов кокаина и арестовали подозреваемых в причастности к так называемому "Балканскому картелю".

Сообщение Европола распространил Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Среди подозреваемых, которых арестовали после операции, длившейся несколько месяцев, – хорват, серб и итальянец. Преступная организация занималась контрабандой крупных партий кокаина из Южной Америки в ЕС через Канарские острова.

"Расследование выявило значительную угрозу: рост способности преступных организаций тесно сотрудничать и направлять своих членов в разные места на долгое время, чтобы обеспечить масштабную торговлю наркотиками", – говорится в заявлении Европола.

Как отмечают правоохранители, именно поэтому международное сотрудничество правоохранительных органов ЕС "имело решающее значение" для задержания подозреваемых и прекращения их "преступной деятельности".

Расследование, которое начали в марте 2022 года, было сосредоточено на судне под польским флагом с временной базой на Канарских островах, которое подозревалось в использовании для перевозки кокаина. С тех пор правоохранительные органы следили за деятельностью экипажа судна.

По данным Европола, арестованного гражданина Италии подозревают в связях с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета", а гражданин Хорватии связан с так называемым "Балканским картелем".

В июле испанские власти обнаружили судно во время его необычного путешествия к изолированной точке в Атлантическом океане. Корабль вышел из этого места 2 августа, а через три дня испанские власти провели рейд и нашли на нем 700 килограммов кокаина.

Тем временем испанские правоохранители арестовали подозреваемого хорвата и гражданина Сербии, которых подозревают в координации контрабанды наркотиков с суши.

За последние несколько лет Европол провел несколько операций против так называемого "Балканского картеля", в том числе в мае, когда задержали 37 человек во главе с гражданином Боснии, причастных к широкомасштабной контрабанде наркотиков и огнестрельного оружия по всей Европе.

Ранее сообщалось, что сотрудники чешской полиции в городе Клечаны, что вблизи Праги, во время обысков в субботу днем обнаружили 646 килограммов кокаина в партии бананов в распределительном центре сети супермаркетов "Альберт".

Перед этим нидерландские таможенники обнаружили 8064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо изымали в Нидерландах.