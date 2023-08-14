Під Прагою замість бананів для супермаркету знайшли 646 кг кокаїну

Співробітники чеської поліції в місті Клечани, що поблизу Праги, під час обшуків у суботу вдень виявили 646 кілограмів кокаїну в партії бананів у розподільчому центрі мережі супермаркетів "Альберт".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Працівники складу мережі супермаркетів натрапили на партію наркотиків під час розвантаження палет і викликали поліцію. Аналіз виявив, що йдеться про кокаїн, який, імовірно, прибув до Чехії з Еквадору через Амстердам.

За даними чеських ЗМІ, вартість вилученого наркотику становить близько двох мільярдів крон (83,14 мільйона євро).

Фото: Nova TV

Чеські детективи розпочали кримінальне провадження, щоб з'ясувати, хто відправив пакунок і кому він був призначений. З огляду на міжнародний характер злочину Чехія планує співпрацювати з Інтерполом та Європолом.

У Національному центрі контролю за наркотиками Чехії припускають, що кокаїн міг потрапити до розподільчого центру в Клечанах через логістичну помилку в Амстердамі.

У мережі супермаркетів "Альберт" заявили, що співпрацюють із правоохоронцями, але більш розлого ситуацію не коментуватимуть.

У Чехії рідко виявляють великі партії кокаїну, але в червні минулого року співробітники поліції вилучили в чеських супермаркетах 840 кілограмів кокаїну в ящиках з бананами на суму понад два мільярди крон.

Минулого тижня, нагадаємо, нідерландські митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь вилучали в Нідерландах.