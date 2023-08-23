Білий дім про "смерть" Пригожина: Якщо це правда – ми не здивовані

У Білому домі прокоментували авіакатастрофу літака в Росії в середу ввечері, на якому, ймовірно, перебував ватажок найманців під назвою Група Вагнера Євгеній Пригожин.

Коментар Едрієн Вотсон, представниці Ради нацбезпеки США, цитує телеканал CNN, пише "Європейська правда".

Вотсон сказала, що президенту США Джо Байдену доповіли про ситуацію, і в Білому домі бачили повідомлення про інцидент із Пригожним.

"Якщо це підтвердиться, ніхто не повинен дивуватися. Згубна війна в Україні призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, схоже, до такого", – додала представниця Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК Вагнера, яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, як-то Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі й факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якох Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.