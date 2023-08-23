Белый дом о "смерти" Пригожина: Если это правда - мы не удивлены

В Белом доме прокомментировали авиакатастрофу самолета в России в среду вечером, на котором, вероятно, находился главарь наемников под названием Группа Вагнера Евгений Пригожин.

Комментарий Эдриен Уотсон, представительницы Совета нацбезопасности США, цитирует телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Уотсон сказала, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации, и в Белом доме видели сообщение об инциденте с Пригожным.

"Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, похоже, к такому", – добавила представительница Совета нацбезопасности США.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК Вагнера, которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны и факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

В июне этого года группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которого Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.