ЗМІ: Британія найближчим часом визнає групу Вагнера терористичною організацією

Велика Британія протягом декількох тижнів визнає російську групу Вагнера терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", Financial Times повідомили інсайдери в британському уряді.

Очікується, що міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман оголосить про це найближчим часом відповідно до повноважень, передбачених Законом про тероризм 2000 року, після місяців, витрачених посадовцями на розробку детальної юридичної справи.

Цим рішенням група Вагнера буде фактично заборонена законодавством Великої Британії, через що приналежність до неї, заохочення до її підтримки, надання допомоги або використання її логотипу стане кримінальним злочином.

Заборона "Вагнера" поставить її в одну правову категорію в Британії з такими терористичними організаціями, як Аль-Каїда, ІДІЛ та Хезболла. Також це дозволить конфіскувати фінансові активи найманців.

На цей крок британський уряд пішов після звинувачень у бездіяльності з боку депутатів, де одна з міжпартійних груп парламентаріїв у липні назвала підхід Лондона до боротьби з групою Вагнера "вкрай недостатнім".

Парламентарії дійшли висновку, що "діяльність мережі вже перевищує встановлений у Великій Британії юридичний поріг для заборони".

Британія вже запровадила санкції проти групи Вагнера, її засновника Євгенія Пригожина та низки вищих командирів воєнізованої мережі найманців.

Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії відклала внесення групи Вагнера до списку терористичних організацій через спробу заколоту Пригожина і подальші заяви глави Кремля Владіміра Путіна.

Наприкінці липня парламентський комітет у закордонних справах різко розкритикував британський уряд за недооцінку загрози з боку російської групи Вагнера.

20 липня Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" у Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.