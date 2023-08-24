Розвідка Британії розповіла про рідкісний візит Путіна до штабу в Ростові

Британська розвідка повідомила, що президент РФ Владімір Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, що в 160 км від лінії фронту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у зведенні розвідки Міноборони Британії.

За її даними, Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який "продовжує командувати операцією в Україні".

Згадуючи про захоплення штабу в Ростові, який керує війною в Україні, групою Вагнера у червні, відомство припускає, що президент РФ, найімовірніше, "хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".

Напередодні британська розвідка повідомила, що РФ не зможе перевозити техніку по пошкоджених мостах на півдні України.

Раніше розвідка Британії припустила, що атака дронів по аеродрому в Сольцях Новгородської області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватися з російської території.

Також відомство назвало дуже ймовірною появу нового російського військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках в Україні.

При цьому британська розвідка інформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.