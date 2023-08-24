Разведка Британии рассказала о редком визите Путина в штаб в Ростове

Британская разведка сообщила, что президент РФ Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове, что в 160 км от линии фронта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.

По ее данным, Путин провел совещание с высшим офицерским составом, в том числе с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который "продолжает командовать операцией в Украине".

Вспоминая о захвате штаба в Ростове, который руководит войной в Украине, группой Вагнера в июне, ведомство предполагает, что президент РФ, скорее всего, "хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме".

Накануне британская разведка сообщила, что РФ не сможет перевозить технику по поврежденным мостам на юге Украины.

Ранее разведка Британии предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.

Перед этим ведомство назвало очень вероятным появление нового российского военного соединения, поскольку РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях в Украине.

При этом британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ в Харьковской области – нет.