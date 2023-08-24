Спікерка Сейму Литви виступає за різні санкції проти громадян РФ і Білорусі

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен вважає правильним залишити чинними різні обмеження для російських і білоруських громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала після зустрічі з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка проживає у Вільнюсі, інформує LRT.

На її думку, весняне рішення Сейму було правильним. Разом з тим, спікерка вважає, що парламент "неминуче повернеться" до обговорення санкцій.

"Але я сподіваюся, що після обговорення, зваживши всі "за" і "проти", ми залишимо диференціювання і не порівнюватимемо ставлення до російських громадян і білоруських громадян, які перебувають тут, у Литві", – додала Чміліте-Нільсен.

Спікерка Сейму Литви також заявила, що "не бачить необхідності зрівнювати ставлення до російських і білоруських громадян".

Раніше Чміліте-Нільсен заявила, що не згодна з тим, що потрібно уніфікувати санкції проти росіян і білорусів, як того хоче президент країни Гітанас Науседа через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа припустив можливість перегляду закону про національні санкції та запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян.

Науседа раніше заявляв, що з переміщенням групи Вагнера до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.