Спикер Сейма Литвы выступает за разные санкции против граждан РФ и Беларуси

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает правильным оставить в силе различные ограничения для российских и белорусских граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая проживает в Вильнюсе, информирует LRT.

По ее мнению, весеннее решение Сейма было правильным. Вместе с тем, спикер считает, что парламент "неизбежно вернется" к обсуждению санкций.

"Но я надеюсь, что после обсуждения, взвесив все "за" и "против", мы оставим дифференцирование и не будем сравнивать отношение к российским гражданам и белорусским гражданам, которые находятся здесь, в Литве", – добавила Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма Литвы также заявила, что "не видит необходимости уравнивать отношение к российским и белорусским гражданам".

Ранее Чмилите-Нильсен заявила, что не согласна с тем, что нужно унифицировать санкции против россиян и белорусов, как того хочет президент страны Гитанас Науседа из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.

Науседа ранее заявлял, что с перемещением группы Вагнера в Беларусь возрастает риск появления "вагнеровцев" среди нелегальных мигрантов, которые продолжают попытки попасть на территорию ЕС.