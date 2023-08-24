Спикер Сейма Литвы выступает за разные санкции против граждан РФ и Беларуси
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает правильным оставить в силе различные ограничения для российских и белорусских граждан.
Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая проживает в Вильнюсе, информирует LRT.
По ее мнению, весеннее решение Сейма было правильным. Вместе с тем, спикер считает, что парламент "неизбежно вернется" к обсуждению санкций.
"Но я надеюсь, что после обсуждения, взвесив все "за" и "против", мы оставим дифференцирование и не будем сравнивать отношение к российским гражданам и белорусским гражданам, которые находятся здесь, в Литве", – добавила Чмилите-Нильсен.
Спикер Сейма Литвы также заявила, что "не видит необходимости уравнивать отношение к российским и белорусским гражданам".
Ранее Чмилите-Нильсен заявила, что не согласна с тем, что нужно унифицировать санкции против россиян и белорусов, как того хочет президент страны Гитанас Науседа из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь.
Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.
Науседа ранее заявлял, что с перемещением группы Вагнера в Беларусь возрастает риск появления "вагнеровцев" среди нелегальных мигрантов, которые продолжают попытки попасть на территорию ЕС.