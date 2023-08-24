Уряд Німеччини схвалив спрощення зміни гендеру

Уряд Німеччини схвалив пропозицію, яка, якщо її буде прийнято, спростить зміну імені та статі, скасувавши вимогу 1980-х років про проходження двох психологічних оцінок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У 2021 році Федеральний конституційний суд визнав неконституційним закон 1981 року, який вимагав проведення двох окремих психологічних експертиз і призначення судового засідання для зміни статі та імені в реєстрі актів цивільного стану, і наказав його переробити.

"Чинний закон утискає трансгендерних людей. Ми хочемо покласти край цьому негідному стану речей – і створити сучасні правила зміни статі, як це вже давно є в інших країнах", – заявив міністр юстиції Марко Бушманн, додавши, що в минулому "держава ставилася до них (ЛГБТКІ+ людей), як до хворих людей.

Згідно з чинним законодавством, ті, хто хоче змінити стать, повинні отримати висновок експертів або медичну довідку про сексуальну ідентичність, перш ніж суд винесе рішення на користь зміни статі.

Звіт Міністерства у справах сім'ї показав, що цей процес займає від п'яти до 20 місяців і коштує в середньому близько 1900 євро – процес, який багато хто називає принизливим і дорогим.

"Той факт, що в майбутньому для зміни статевої належності буде достатньо лише саморозкриття, вже давно назрів і є необхідним", – заявила Калле Хюмпфнер з федеральної асоціації Trans* (BVT).

"Закон про транссексуалів за останні 40 років приніс багато страждань тим, кого він торкнувся. Настав час щось змінити", – додав Хакан Демір, член Комітету з питань внутрішніх справ СДПН.

З іншого боку, опозиція критикує спрощену процедуру, заявляючи, що вона підірве традиційні цінності.

"Передбачена безумовна і щорічна можливість зміни імені без зобов'язання консультування і простого проголошення в РАЦСі не відповідає важливості гендеру в нашій правовій системі", – заявив Гюнтер Крінгс, речник з питань правової політики парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

"З прийняттям цього закону внесення статі в державні реєстри значною мірою втратить свій сенс і мету", – додав він.

Німеччина не є першою країною, яка прийняла більш прогресивний підхід до ЛГБТКІ+ людей, оскільки подібні практики вже існують по всій Європі. Мальта, Данія, Люксембург, Бельгія, Ірландія, Португалія, а нещодавно Іспанія та Фінляндія прийняли подібні закони.

Відповідно до закону, який, можливо, незабаром буде ухвалений, люди зможуть змінювати своє ім'я та стать за допомогою простого запису в органах реєстрації актів цивільного стану. Після попередньої декларації про зміну застосовується період блокування в один рік, перш ніж можна буде подати запит на нову зміну.

За дітей до 14 років про зміну імені та статі можуть просити законні опікуни, тоді як неповнолітні старше 14 років потребують згоди батьків, але можуть пройти цю процедуру самостійно. Якщо згоди немає, то це питання може вирішити сімейний суд, враховуючи інтереси дитини.

Цим рішенням "ми створюємо ситуацію, яка поширена в 15 інших країнах", – пояснила федеральний міністр у справах сім'ї Ліза Паус.

Для захисту від примусової зміни статі закон про самовизначення також забороняє розголошення третіми особами інформації про минулу стать без згоди відповідної особи. Якщо таке примусове розкриття навмисно шкодить відповідній особі, може бути застосований штраф у розмірі до 10 000 євро.

Нагадаємо, суд зобов’язав ультраправу партію "Брати Італії" прем’єрки Джорджії Мелоні сплатити компенсацію гей-парі з Канади, чиє фото з новонародженою дитиною вона використала в політичній рекламі проти сурогатного материнства.

У серпні у Берліні сплюндрували меморіал ЛГБТ-жертвам нацистського режиму.