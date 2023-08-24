Правительство Германии одобрило упрощение смены гендера

Правительство Германии одобрило предложение, которое, если его примут, упростит смену имени и пола, отменив требование 1980-х годов о прохождении двух психологических оценок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В 2021 году Федеральный конституционный суд признал неконституционным закон 1981 года, который требовал проведения двух отдельных психологических экспертиз и назначения судебного заседания для изменения пола и имени в реестре актов гражданского состояния, и приказал его переделать.

"Действующий закон притесняет трансгендерных людей. Мы хотим положить конец этому недостойному положению вещей – и создать современные правила смены пола, как это уже давно есть в других странах", – заявил министр юстиции Марко Бушманн, добавив, что в прошлом "государство относилось к ним (ЛГБТКИ+ людям), как к больным".

Согласно действующему законодательству, те, кто хочет изменить пол, должны получить заключение экспертов или медицинскую справку о сексуальной идентичности, прежде чем суд вынесет решение в пользу смены пола.

Отчет Министерства по делам семьи показал, что этот процесс занимает от пяти до 20 месяцев и стоит в среднем около 1900 евро – процесс, который многие называют унизительным и дорогим.

"Тот факт, что в будущем для изменения половой принадлежности будет достаточно лишь самораскрытия, уже давно назрел и является необходимым", – заявила Калле Хюмпфнер из федеральной ассоциации Trans* (BVT).

"Закон о транссексуалах за последние 40 лет принес много страданий тем, кого он коснулся. Пришло время что-то изменить", – добавил Хакан Демир, член Комитета по внутренним делам СДПГ.

С другой стороны, оппозиция критикует упрощенную процедуру, заявляя, что она подорвет традиционные ценности.

"Предусмотренная безусловная и ежегодная возможность изменения имени без обязательства консультирования и простого провозглашения в ЗАГСе не соответствует важности гендера в нашей правовой системе", – заявил Гюнтер Крингс, спикер по вопросам правовой политики парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

"С принятием этого закона внесение пола в государственные реестры в значительной степени потеряет свой смысл и цель", – добавил он.

Германия не является первой страной, которая приняла более прогрессивный подход к ЛГБТКИ+ людям, поскольку подобные практики уже существуют по всей Европе. Мальта, Дания, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Португалия, а недавно Испания и Финляндия приняли подобные законы.

Согласно закону, который, возможно, вскоре будет принят, люди смогут менять свое имя и пол с помощью простой записи в органах регистрации актов гражданского состояния. После предыдущей декларации об изменении применяется период блокировки в один год, прежде чем можно будет подать запрос на новое изменение.

За детей до 14 лет об изменении имени и пола могут просить законные опекуны, тогда как несовершеннолетние старше 14 лет требуют согласия родителей, но могут пройти эту процедуру самостоятельно. Если согласия нет, то этот вопрос может решить семейный суд, учитывая интересы ребенка.

Этим решением "мы создаем ситуацию, которая распространена в 15 других странах", пояснила федеральный министр по делам семьи Лиза Паус.

Для защиты от принудительной смены пола закон о самоопределении также запрещает разглашение третьими лицами информации о прошлом поле без согласия соответствующего лица. Если такое принудительное раскрытие намеренно вредит соответствующему лицу, может быть применен штраф в размере до 10 000 евро.

Напомним, суд обязал ультраправую партию "Братья Италии" премьера Джорджии Мелони выплатить компенсацию гей-паре из Канады, чье фото с новорожденным ребенком она использовала в политической рекламе против суррогатного материнства.

В августе в Берлине осквернили мемориал ЛГБТ-жертвам нацистского режима.