Спецслужби Латвії зацікавилися жителями, які вирішили навчатися у вишах РФ

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) не залишить поза увагою мешканців країни, які вирішили виїхати до Росії для навчання у місцевих вищих навчальних закладах.

Про це, як пише "Європейська правда", у СДБ повідомили агентству LETA, інформує Delfi.

Коментуючи інформацію посольства РФ у Латвії про те, що близько 110 осіб із Латвії безкоштовно навчатимуться в Москві, СДБ нагадала про ризики розвідки та вербування спецслужбами Росії в разі навчання в цій країні.

Представники спецслужби вказали, що особливо високі ризики в нинішніх геополітичних умовах, а також висловили думку, що РФ пропонує іноземцям можливість безкоштовного навчання з метою їхньої "ідеологічної обробки і виховання майбутніх пропагандистів інтересів Росії в інших країнах у рамках навчального процесу".

СДБ також нагадала, що особи, які обрали навчання у вишах держави-агресора, безсумнівно, потрапляють під увагу спецслужби, але детальніших коментарів із цього питання поки що не надала.

Крім того, Служба держбезпеки Латвії закликала громадян країни не їздити в РФ і Білорусь у зв'язку з високими розвідувальними і вербувальними ризиками.

Нещодавно СДБ затримала таксиста, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Перед цим Служба держбезпеки Латвії виявила в інтернеті окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.