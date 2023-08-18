У Латвії затримали таксиста за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Служба держбезпеки Латвії (СДБ) 15 серпня затримала таксиста, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству LETA повідомило саме відомство, інформує Delfi.

Силовики закидають підозрюваному те, що він, як учасник Telegram-спільноти "Антифашисти Прибалтики", "систематично та цілеспрямовано збирав і передавав учасникам організації інформацію про те, що відбувається в Латвії, яка мала цінність та розголошувалася з огляду на інтереси національної безпеки Латвії".

"За місцем проживання чоловіка було виявлено кілька засобів масової інформації, а також символи, що підтверджують його прокремлівські ідеологічні переконання, – такі як прапори Росії та СРСР. 17 серпні суд наклав арешт на підозрюваного як запобіжний захід безпеки за наполяганням СДБ", – йдеться в повідомленні.

СДБ заявила, що під час розслідування "встановило, що конкретний громадянин Латвії підтримував регулярне спілкування з членами злочинної організації "Антифашисти Прибалтики".

За їхніми даними, той "направив їм інформацію про персонал і техніку збройних сил союзних держав, інфраструктуру Ризького порту та аеропорту, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також інші стратегічно важливі об'єкти на території Латвії".

Крім того, обвинуваченого підозрюють у передачі так званим "Антифашистам Прибалтики" "інформацію про осіб і компанії в Латвії, які підтримують Україну і виступають проти російської агресії".

"Зазначені дії таксист виконував як за власною ініціативою, так і під час виконання конкретних завдань організації "Антифашисти Прибалтики". Збору інформації йому сприяла робота таксистом, яка давала йому змогу відносно безперешкодно перебувати поруч з аеропортом, портом та іншими стратегічно важливими об'єктами", – зазначає СДБ.

Раніше повідомлялося, що троє громадян Болгарії були затримані у Великій Британії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Перед цим Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

4 серпня у Польщі затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь РФ.