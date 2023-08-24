Спецслужбы Латвии заинтересовались жителями, которые решили учиться в вузах РФ

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) не оставит без внимания жителей страны, которые решили выехать в Россию для обучения в местных высших учебных заведениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в СГБ сообщили агентству LETA, информирует Delfi.

Комментируя информацию посольства РФ в Латвии о том, что около 110 человек из Латвии будут бесплатно учиться в Москве, СГБ напомнила о рисках разведки и вербовки спецслужбами России в случае обучения в этой стране.

Представители спецслужбы указали, что особенно высоки риски в нынешних геополитических условиях, а также выразили мнение, что РФ предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения с целью их "идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов интересов России в других странах в рамках учебного процесса".

СГБ также напомнила, что лица, выбравшие обучение в вузах страны-агрессора, несомненно, попадают под внимание спецслужбы, но более детальных комментариев по этому вопросу пока не предоставила.

Кроме того, Служба госбезопасности Латвии призвала граждан страны не ездить в РФ и Беларусь в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками.

Недавно СГБ задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Перед этим Служба госбезопасности Латвии обнаружила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской группе Вагнера.