У Німеччині заарештували ексвласника компанії, що постачала верстати для оборонки РФ

В аеропорту німецького Франкфурта заарештували колишнього керівника компанії, яка підтримувала російську оборонну промисловість верстатами, порушуючи міжнародні санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Федеральний прокурор Петер Франк санкціонував арешт колишнього керівника виробника верстатів з землі Баден-Вюртемберга Уллі С. Йому інкримінують порушення Закону про контроль над військовими озброєннями та інших заборон.

Як керуючий директор своєї компанії, С. підписав кілька контрактів на поставку верстатів на суму близько двох мільйонів євро російському виробнику зброї у 2015 році, незважаючи на міжнародні санкції проти Росії. Він використовував товари з Німеччини для серійного виробництва снайперських гвинтівок. Такі поставки були заборонені після російського вторгнення до Криму в 2014 році.

Крім того, у 2016 році компанія, як стверджується, провела навчальні курси з роботи на верстатах для російського персоналу. Також стверджується, що у 2015 році С. купив кілька снайперських гвинтівок у Росії для тестування. За даними слідства, він уклав договір купівлі ще до 2014 року – так, ніби він придбав зброю ще до запровадження російських санкцій.

Неурядові організації та ЗМІ неодноразово заявляли про те, що західні компанії свідомо обходять санкції проти Росії – особливо після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. У німецьких органах влади триває кілька розслідувань. Про арешти від імені головного прокурора Німеччини в цьому контексті останнім часом не відомо.

Нові публічні звинувачення проти західних компаній стосуються компонентів для ракет, крилатих ракет і безпілотників, електроніки та верстатів.

Порушенням санкцій ЄС щодо Росії зазвичай займаються державні прокурори. Генеральний прокурор втручається лише у випадках особливої важливості.

У минулому це були, зокрема, провадження, пов'язані з програмами ядерної та хімічної зброї, такими як програми Ірану чи Сирії, або з російськими та іранськими ракетними програмами.

У березні 2021 року Вищий земельний суд Гамбурга засудив підприємця з Аугсбурга до кількох років ув'язнення за постачання обладнання для російської ракетної програми.

У 2022 році чоловіка з Марккліберга поблизу Лейпцига засудили за продаж Єкатеринбургу лабораторного обладнання, необхідного для виробництва хімічної або біологічної зброї. Справжні покупці були приховані, щоб обдурити німецьку владу. У 2021 році його вже заарештовували.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недостатню ефективність санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.