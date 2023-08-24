В Германии арестовали экс-владельца компании, поставлявшей станки для оборонки РФ

В аэропорту немецкого Франкфурта арестовали бывшего руководителя компании, которая поддерживала российскую оборонную промышленность станками, нарушая международные санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Федеральный прокурор Петер Франк санкционировал арест бывшего руководителя производителя станков с земли Баден-Вюртемберга Улли С. Ему инкриминируют нарушение Закона о контроле над военными вооружениями и других запретов.

Как управляющий директор своей компании, С. подписал несколько контрактов на поставку станков на сумму около двух миллионов евро российскому производителю оружия в 2015 году, несмотря на международные санкции против России. Он использовал товары из Германии для серийного производства снайперских винтовок. Такие поставки были запрещены после российского вторжения в Крым в 2014 году.

Кроме того, в 2016 году компания, как утверждается, провела учебные курсы по работе на станках для российского персонала. Также утверждается, что в 2015 году С. купил несколько снайперских винтовок в России для тестирования. По данным следствия, он заключил договор покупки еще до 2014 года – так, будто он приобрел оружие еще до введения российских санкций.

Неправительственные организации и СМИ неоднократно заявляли о том, что западные компании сознательно обходят санкции против России – особенно после нападения России на Украину в феврале 2022 года. В немецких органах власти продолжается несколько расследований. Об арестах от имени главного прокурора Германии в этом контексте в последнее время неизвестно.

Новые публичные обвинения против западных компаний касаются компонентов для ракет, крылатых ракет и беспилотников, электроники и станков.

Нарушением санкций ЕС в отношении России обычно занимаются государственные прокуроры. Генеральный прокурор вмешивается только в случаях особой важности.

В прошлом это были, в частности, производства, связанные с программами ядерного и химического оружия, такими как программы Ирана или Сирии, или с российскими и иранскими ракетными программами.

В марте 2021 года Высший земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя из Аугсбурга к нескольким годам заключения за поставку оборудования для российской ракетной программы.

В 2022 году мужчину из Маркклиберга близ Лейпцига осудили за продажу Екатеринбургу лабораторного оборудования, необходимого для производства химического или биологического оружия. Настоящие покупатели были скрыты, чтобы обмануть немецкие власти. В 2021 году его уже арестовывали.

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала недостаточную эффективность санкций против России.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставке сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.