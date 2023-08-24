Глава МЗС Німеччини розчарована ефектом санкцій на Росію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недостатню ефективність санкцій против РФ.

Слова Бербок, як пише "Європейська правда", цитуються у книзі журналіста Штефана Ламбі "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни", повідомляє DW.

За її словами, "економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так" у випадку з Росією, адже "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", – сказала Бербок.

Повідомлялося, що санкції Євросоюзу проти Росії посилюватимуться з часом і матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на економіку РФ.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.