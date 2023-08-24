В ЄС прокоментували повідомлення про загибель Пригожина

В ЄС не мають можливості перевірити інформацію про авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в РФ і не хочуть спекулювати щодо наслідків цієї події.

Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Наряд чи якась інформація, яка надходить від Росії у ці дні, варта довіри. Ми бачили повідомлення про авіакатастрофу, в якій нібито загинув Євгеній Пригожин і члени його оточення. Але, як і багато інших речей у Росії, це важко перевірити, і тому не нам це коментувати. Так само і розмови про наслідки будуть чистою спекуляцією на даному етапі", – сказав Стано.

Він зазначив, що всі знають, ким був Пригожин, що робила і робить його ПВК "Вагнер" у світі, в Україні, Сирії, в Африці.

"Ми сподіваємося, що негативний вплив від дій "Вагнера" у світі зменшиться, але це не залежить від імені лідера цього угруповання", – сказав Стано, відзначивши фінансування групи Вагнера з Кремля.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний Пригожин.

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що за смертю Пригожина, якщо вона підтвердиться, найімовірніше, стоїть президент РФ.