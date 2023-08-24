В ЕС прокомментировали сообщения о гибели Пригожина

У ЕС нет возможности проверить информацию об авиакатастрофе самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ и не хотят спекулировать о последствиях этого события.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Вряд ли какая-то информация, которая поступает от России в эти дни, стоит доверия. Мы видели сообщения об авиакатастрофе, в которой якобы погиб Евгений Пригожин и члены его окружения. Но, как и многие другие вещи в России, это трудно проверить, и поэтому не нам это комментировать. Так же и разговоры о последствиях будут чистой спекуляцией на данном этапе", – сказал Стано.

Он отметил, что все знают, кем был Пригожин, что делала и делает его ЧВК "Вагнер" в мире, в Украине, Сирии, в Африке.

"Мы надеемся, что негативное влияние от действий "Вагнера" в мире уменьшится, но это не зависит от имени лидера этой группировки", – сказал Стано, отметив финансирование группы Вагнера из Кремля.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Президент США Джо Байден предположил, что президент РФ Владимир Путин может стоять за крушением самолета, среди пассажиров которых был указан Пригожин.

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт считает, что за смертью главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если она подтвердится, вероятнее всего, стоит президент РФ.