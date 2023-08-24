Президент Литви прокоментував ймовірну смерть Пригожина

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ймовірна загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не особливо впливає на безпекову ситуацію.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

"Смерть Пригожина, якщо підтвердиться, мало що змінює. Це демонструє, що режим заходить у нову стадію і ці люди вже б’ються одне з одним. Проте нам не варто думати, що зі смертю Пригожина нам можна почуватися спокійніше, чи що це якось покращує безпекову ситуацію", – сказав Науседа у коментарі журналістам у Києві.

На думку литовського президента, одна з цілей "вагнерівців" – дестабілізувати ситуацію у регіоні та організовувати провокації.

"Наше завдання, наш священний обов’язок – захистити безпеку наших кордонів, тому що зараз це найважливіше, і бути готовими без вагань захищати нашу безпеку разом із партнерами", – додав Науседа.

Нагадаємо, глава МЗС Фінляндії прокоментувала, що ймовірна загибель Пригожина "навряд чи стала для когось сюрпризом".

У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.