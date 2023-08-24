Глава МЗС Німеччини застерегла від спекуляцій щодо авіакатастрофи з Пригожиним

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від спекуляцій щодо катастрофи літака, на борту якого міг бути ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk, інформує DPA.

За її словами, "не можна робити швидких висновків". Наразі ні Росавіація, ні будь-який інший російський чиновник не заявили однозначно, що Пригожин загинув.

Як вважає Бербок, ця історія підкреслює, "що система, що влада, що диктатура, яка побудована на насильстві, також визнає лише насильство всередині себе".

Відповідаючи на запитання про майбутнє найманців, глава МЗС сказала, що побоюється, "продовження цинічної гри" з боку РФ – "з Вагнером або без нього, не тільки в Україні, але, перш за все, в Африці".

Бербок наголосила, що Пригожин та група Вагнера несуть відповідальність за жахливі дії "проти українського народу та в різних країнах Африки".

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден припустив, що президент РФ Владімір Путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний Пригожин.

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що за смертю Пригожина, якщо вона підтвердиться, найімовірніше, стоїть президент РФ.