Президент Литвы прокомментировал вероятную смерть Пригожина

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятная гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не особо влияет на ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

"Смерть Пригожина, если подтвердится, мало что меняет. Это демонстрирует, что режим заходит в новую стадию и эти люди уже бьются друг с другом. Однако нам не стоит думать, что со смертью Пригожина нам можно чувствовать себя спокойнее, или что это как-то улучшает ситуацию с безопасностью", – сказал Науседа в комментарии журналистам в Киеве.

По мнению литовского президента, одна из целей "вагнеровцев" – дестабилизировать ситуацию в регионе и организовывать провокации.

"Наша задача, наш священный долг – защитить безопасность наших границ, потому что сейчас это самое важное, и быть готовыми без колебаний защищать нашу безопасность вместе с партнерами", – добавил Науседа.

Напомним, глава МИД Финляндии прокомментировала, что вероятная гибель Пригожина "вряд ли стала для кого-то сюрпризом".

В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что глава "вагнеровцев" действительно погиб.