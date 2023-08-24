На кордоні Польщі з Білоруссю за минулу добу розвернули понад 170 мігрантів

Польські прикордонники за попередню добу запобігли незаконному перетину кордону з Білорусі 175 особами.

Про це 24 серпня повідомила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

За даними відомства, серед 175 іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі, були переважно громадяни Камеруну, Ефіопії та Ємену. Дев’ять осіб спробували перетнути річку Пшевлока. У затриманих виявили російські проїзні документи.

Крім того, прикордонники затримали на території Сілезького воєводства двох громадян Грузії, яких підозрюють у причетності до схем нелегального перетину кордону ЄС. Затримання й обшуки стали результатом давнішого розслідування, яке почали у березні після затримання перевізників нелегальних мігрантів в районі прикордонного міста Наревка.

Речниця Підляського відділу Прикордонної служби Катажина Зданович, яку цитує Polskie Radio, заявила, що каміння та петарди, якими мігранти кидаються у польські патрулі, вочевидь, надає їм білоруська сторона.

"Битої цегли, бруківки, каміння з залізничних переїздів у Біловезькій пущі, звісно, немає. Білоруські служби мають у цьому свою мету. Безперечно, йдеться і про своєрідну провокацію — займати польські патрулі в одному місці для того, щоб в іншому місці намагатися провести через кордон іншу групу", — сказала Зданович.

Перед цим про велику групу чисельністю понад 100 осіб Польща повідомляла на початку місяця. Прикордонники вважають, що тих мігрантів організовано привезли з Москви.

Нагадаємо, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі зросла і на кордонах Латвії. Латвійські прикордонники також повідомляють, що нелегальні мігранти стали частіше діяти агресивно.