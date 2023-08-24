На границе Польши с Беларусью за минувшие сутки развернули более 170 мигрантов

Польские пограничники за предыдущие сутки предотвратили незаконное пересечение границы из Беларуси 175 лицами.

Об этом 24 августа сообщила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, 175 иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Польшу, были преимущественно из Камеруна, Эфиопии и Йемена. Девять человек попытались пересечь реку Пшевлока. У задержанных обнаружили российские проездные документы.

Кроме того, пограничники задержали на территории Силезского воеводства двух граждан Грузии, которых подозревают в причастности к схемам нелегального пересечения границы ЕС. Задержания и обыски стали результатом более давнего расследования, которое начали в марте после задержания перевозчиков нелегальных мигрантов в районе пограничного города Наревка.

Пресс-секретарь Подляского отдела Пограничной службы Катажина Зданович, которую цитирует Polskie Radio, заявила, что камни и петарды, которыми мигранты бросаются в польские патрули, очевидно предоставляет им белорусская сторона.

"Битого кирпича, брусчатки, камней с железнодорожных переездов в Беловежской пуще естественно нет. Белорусские службы имеют в этом свою цель. Бесспорно, речь идет и о своеобразной провокации – занимать польские патрули в одном месте для того, чтобы в другом месте пытаться провести через границу другую группу", – заявила Катажина Зданович.

Перед этим о большой группе численностью более 100 человек Польша сообщала в начале месяца. Пограничники считают, что тех мигрантов организованно привезли из Москвы.

Напомним, количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси возросло и на границах Латвии. Латвийские пограничники также сообщают, что нелегальные мигранты стали чаще действовать агрессивно.